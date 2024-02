Gyurcsány Ferencné, Márki-Zay és Karácsony Gergely is VV Zsoltival meg Gulyás Mártonnal tüntetett

Nem maradt otthon a Belváros-Lipótvárosban polgármesteri pozícióért induló Juhász Péter és természetesen a DK árnyékkormányfője, Dobrev Klára sem. De a most már a momentumus, ex-jobbikos képviselő, Stummer János is részt vett a tüntetésen, valamint a Jobbik főpolgármester-jelöltje, Brenner Koloman is. A Jobbik elnökhelyettese, Potocskáné Kőrösi Anita egy ideig közvetítette is a tüntetést, Balassa Péter országgyűlési képviselő pedig arra kérte követőit, osszák meg a képeit a tüntetésről.

Forrás: Dobrev Klára/Facebook

A szemfülesek kiszúrhatták a Hősök terén a felfüggesztett börtönre ítélt momentumos Fekete-Győr Andrást is, ahogy a párt élén megbukó Gelencsér Ferencet. Az alig mérhető MSZP-t a párt egyik társelnöke, Kunhalmi Ágnes és Karácsony egyik helyettese, Tüttő Kata képviselte, de kint volt Harangozó Tamás képviselő is.