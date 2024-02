Házkutatást tartottak a NAV nyomozói Márki-Zay mozgalmánál

A mai reggel a NAV nyomozói előbb a Mindenki Magyarországa Mozgalom könyvelőjéhez szálltak ki házkutatásra, majd pedig a szervezt budapesti irodájában jelentek meg”

– közölte kedd délután Márki-Zay Péter a Facebook-oldalán közzétett videójában.

„Tudtuk, hogy bennünket nemcsak megfigyelnek, lehallgatnak, közénk ügynököket, kémeket építenek be, hogy a saját csapatunkban is vannak, akik minden lépésünkről jelentést tesznek a Fidesznek” – magyarázta az ellenzéki pártok 2022-es közös listavezetője, aki korábban maga vallotta be, hogy az Action for Democracy nevű szervezet az Egyesült Államokból támogatta dollárokkal a baloldali kampányt.