Idén újra próbálkozni fog az Action for Democracy

Biztos vagyok benne, hogy valamilyen formában ismét megpróbálnak beavatkozni a magyar belpolitikába, hisz sorsdöntő választások elé nézünk. Nálunk is és úgy általában egész ­Európában. Minden kutatóintézet jobbratolódást jósol az uniós választásokon, a kérdés inkább az, hogy ez milyen mértékű lesz. Az Action for Democracy, illetve más olyan progresszív nézeteket valló NGO-k, amelyek ugyan nem vesznek részt a demokratikus versenyben, de a baloldal szekerét tolják, mindezzel tisztában vannak. Céljuk, hogy a jobbratolódás ne legyen valódi fordulat – fogalmazott a Magyar Nemzet megkeresésére Nagy Ervin. A XXI. Század Intézet elemzője hangsúlyozta, hogy idáig is óriási pénzeket mozgattak meg, de a legutóbbi nyilatkozatokból úgy tűnik, hogy nem mondtak le Magyarország politikai gyarmatosításáról. Mint mondta, megvan a tudásuk, az elmúlt években fontos tapasztalatokat szereztek idehaza és más – az ő értelmezésük szerint – „csatatérállamokban”.

Nálunk rossz befektetés volt a hazai baloldal támogatása, ami nem jelenti azt, hogy az antidemokratikus módszer és az eszközkészletük, amivel élnek, ne lenne működőképes. Gondoljunk csak arra, hogy Korányi Dávid – a közelmúltban kiszivárgott videókban – nyíltan beszélt arról, hogy miként avatkoztak be sikeresen Lengyelországban. Magyarországon nem a pénz vagy az akarat hiánya, hanem a magyar baloldal alkalmatlansága és a nemzeti oldal erős összetartása akadályozta meg, hogy globalista erők kormányt buktassanak és vegyék át a hatalmat