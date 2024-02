Így reagált a Klubrádió vezetőjének aljas kijelentéseire az LMP

A párt hozzátette, Novák Katalin és Varga Judit hibázott, amikor elfogadhatatlan módon kegyelemben részesítette a bicskei gyermekotthon igazgatóhelyettesét.

Az ügy előzménye, hogy, ahogy arról az Origo is beszámolt, Arató András: Kurvák cseréje – ezzel az alpári címmel jelent meg publicisztika Novák Katalin és Varga Judit lemondásáról vasárnap a Klubrádió honlapján. Talán még ők is érezték, hogy ezzel túl messzire mentek, ugyanis hétfő délutánra már „Bútorok cseréje?”-re változtatták az eredeti címet, sőt még az url-t is átírták.

Ha a címet át is írták, Arató András véleménycikke még hemzseg a közönséges sértésektől.