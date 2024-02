Ilyen még nem volt: Konyhabútorok döntenek rekordot

A kiállítás szervezői idén rekordra is készülnek: több mint száz konyhabútor-összeállítást tekinthetnek majd meg a látogatók, több mint ezer elemből összeállítva, ami hivatalosan is rekordnak számít a hazai konyhabútor kiállítások történetében. Az esemény-sorozat ráadásul most először a budapesti és budaörsi helyszínek mellett kiegészül egy vidéki bemutatóteremmel, a nyíregyházi MediaMarkt RS Konyhastúdió is bekapcsolódik a rendezvénybe.

„Immár harmadik éve nagy izgatottsággal várjuk február utolsó hétvégéjét. Ez számunkra a konyhabútorok ünnepe. Az RS Bútor a magyar bútorgyártás zászlóshajója, így nagyon örülünk, hogy a helyszínt mi biztosíthatjuk. Jó pár átalakítás és felújítás volt szükséges a több mint 100 konyhabútor bemutatására, de úgy gondolom, az eredmény magáért beszél. Egy esemény keretein belül sehol máshol nem találkozhat az érdeklődő ennyi inspirációval és ötlettel” – mondta Pólya Ádám, az RS Bútor vezérigazgatója.