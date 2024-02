A világhírű gospelénekes, a Bolyki Brothers énekese, Bolyki Balázs a Századvég Youtube-csatornáján, a Kontextuson hitről, családi tragédiákról és Isten nélkül élő emberekről is beszélt. Elmondja azt is, hogyan lehet túlélni a borzalmas veszteségeket vagy a fájdalmakat, de sokat beszél a zenéről és világkarrierjéről is.

