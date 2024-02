Kocsis Máté: Az önök vezére vezette be, hogy a baloldalon semminek nincs következménye

Nyugalom, elvtársak, még nincs vége, most jön a nehéz rész. Az a Varju László nem vállalja tetteinek következményeit, aki most kalimpál. Őt választási csalásért ítélték el. Ön egy bűnöző, Varju elvtárs. Itt van Fekete-Győr András, füstgránát-hajításka történt, hogy momentumos legyek. A tetteknek van következményük, az önök vezére vezette be a baloldalon, hogy semminek nincs következménye