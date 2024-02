Koltay András: Önmagában a szólásszabadság jogi védelme nem képes megteremteni a színvonalas közbeszédet

önmagában a szólásszabadság jogi védelme nem képes megteremteni a színvonalas közbeszédet, de az is igaz, hogy a mai nyilvánosság környezetében egyértelművé vált, hogy a társadalmi normák nem közmegegyezésen alapulnak, hanem azon múlik, ki hangosabb.

Az elnök szerint aki ma hangosabb, az győz, és erre példa a Me too mozgalom is, amely oldja a jogi normákat, és képes tönkretenni életeket, karriereket is. Áldás és átok is egyben, ha mindenki beszélhet. A jogi szabályok csak egy pontig tudják a közbeszéd állapotát befolyásolni. Koltay szerint fontos probléma az online platformok kapcsán, hogy azok mindegyike magánkézben van, így nem vonatkoznak rájuk jogi korlátok, ők szabják meg mit lehet és mit nem lehet.