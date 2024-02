Korányi Dávid bevallotta: az Action for Democracynál a kétmillió dollár számít ideális mikroadománynak

A legújabb videóban Korányi úgy fogalmazott:

Nem vagyok fölhatalmazva rá, hogy megnevezzem a támogatóinkat, ezért sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, hogy ő (Soros György) támogatott-e minket.

Eric Koch, az Action for Democracy együttműködő partnere egy korábban nyilvánosságra került videóban azt mondta, „őszintén szólva azt gondolom, hogy ő (Soros György) volt a messzemenően legnagyobb adományozó”. Ezt egyébként már a korábban megosztott felvételek egyikén is elismerte, ám ironikus, hogy először a diszkréció kritériumaira hivatkozva megtagadta a legfőbb donor megnevezését, ám amikor a beszélgetőpartnere rákérdezett, hogy Sorosról van-e szó, Koch azonnal rávágta, hogy persze. Kati Martonnak, az A4D kuratóriumi elnökének a reakciója szintén azt mutatja, hogy a szervezeten kívüliekkel történő érintkezéseik során gyakorlatilag nyílt titokként kezelik Sorosnak a projektben játszott főszerepét. Amikor ugyanis Marton beszélgetőtársa arról érdeklődött, hogy Sorostól származnak-e a pénzek, az írónő figyelmeztette, ezt ne is hozza szóba.

A korábbi videókból szintén kiderült, hogy az A4D prominensei az amerikai demokrata párti vezetéssel is szorosan együttműködtek a befolyásgyakorlási műveleteik során. Kati Marton például azt fejtegette az egyik felvételen: