Márki-Zay Pétertől a börtönbüntetésre ítélt Fekete-Győr Andrásig a legszánalmasabb baloldali politikusok állnak az álcivil tüntikézés mögött

Szinte a teljes baloldal kiállt a gyermekvédelem ürügyén szerveződő LMBTQ-gyűlés mellett. A demonstráció egyik legfőbb szervezője Gulyás Márton, szélsőbaloldali propagandista. Most megmutatjuk, hogy kik buzdítanak az álcivil rendezvényen való részvételre.



A pártok közül a Jobbik buzdít a részvételre a Facebookon.

A politikusok közül Márki-Zay Péter, bukott kormányfőjelölt jelezte, hogy ott lesz. Vona Gábor, bukott Jobbik-elnök is ott lesz. Ujhelyi István, az MSZP-ből kilépő EP-képviselő is jelezte részvételét.



A fent felsoroltak mellett az alábbi baloldali politikusok is a rendezvényen való részvételre buzdítanak a közösségi oldalukon: