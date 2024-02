Meddig bujkál, mikor mond le az elítélt bűnöző, Fekete-Győr András?

Fekete-Győr András egyébként annak a Cseh Katkának a párttársa, aki folyamatosan a jogállamiságról papol Magyarország ellen Brüsszelben. Fekete-Győr esete viszont megmutatja, hogy mi is jelent a jogállamiság valójában a Momentumnak: tombolást, rombolást, gyújtogatást, ha valami nem úgy történik, ahogy ők kívánják.

A dollárbaloldal minderre csak legyint, úgy vannak vele, hogy mindössze egy kis pirotechnikai eszköz volt, senkinek nem lett baja. Ez viszont valójában csak a szerencsének köszönhető, nem pedig annak, hogy egy ártalmatlan szerkezetről van szó. A Magyar Nemzet megkereste Nagy László Tibor jogászt, az Országos Kriminológiai Intézet osztályvezetőjét, aki elmondta, hogy valójában mennyire veszélyes az eszköz, amivel Fekete-Győr András rátámadt a rendőrökre.

„Minden pirotechnikai eszköznek, így a füstbomba működésének is az az alapja, hogy kemikáliákat alakít égési melléktermékké, így gázt, hőt, fényt vagy hangot, illetve ezek kombinációját hozva létre. A füstbomba által generált füst tartalmaz nem fém- és fém-oxidokat, egyes változatok fémsókat is, amelyek a legtöbbször nem kifejezetten ártalmas anyagok, de előfordulhat olyan eset, hogy súlyosbítják a meglévő légúti problémákat, ha az ezt belélegző ember ilyennel rendelkezik. Esetükben kiválthatnak akut és krónikus mellékhatásokat is. Ezek az eszközök semmi esetre sem szolgálnak arra, hogy másokhoz vágjuk, illetve más személyekre irányítsuk őket. Arról nem is beszélve, hogy egy rendezvényen, a tömegben lehetetlen tartani azt a biztonsági távolságot, amely egy ilyen füstbombánál kötelező lenne.”