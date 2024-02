Meg akarták lincselni tomboló baloldali tüntetők a Pesti Srácok újságíróit - videó

„Szövetségünk mindig is határozottan kiállt a szabad véleménynyilvánítás és a sajtó szabadsága mellett. Tiltakoztunk, amikor politikusok fenyegettek meg elhallgattatással hivatásukat gyakorló újságírókat, és hallattuk a hangunkat, amikor baloldali tüntetéseken ért durva atrocitás kollégákat. Nem hallgattunk, amikor túlterheléses támadás érte a Telex és a 444 oldalait és kiálltunk az ATV-csoport megfenyegetett munkatársai mellett. Tiltakozásunknak adunk hangot most is, felszólítva egyben a baloldali médiumokat és újságíró-szervezetüket, a MÚOSZ-t, hogy álljanak ki a támadást elszenvedett kollégák mellett” – fogalmaztak.

Eldurvult az influenszerek által meghirdetett tüntetés, egyes résztvevők a rendőrökre és újságírókra támadtak rá.

Mint ismert, a péntek esti demonstrációt követően Hősök terén maradó tömeg egy része erőszakoskodni kezdett, a Fidesz Lendvay utcai székházát próbálta megrohamozni, ám a rendőrsorfalon fennakadtak. Miután felismerték a PestiSrácok.hu stábját, a düh az újságírók ellen irányult, a valóságos lincshangulatban lökdösődés közben a portál operatőrét kétszer is hasba is rúgták. Az esetről videó is készült, azt a linkre kattintva tudja megnézni.