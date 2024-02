Hazugságokkal reagált a Magyar Nemzet cikkére az Action for Democracy

Noha Korányi a közleményben azzal is védekezni próbált, hogy a felvételek szerkesztettek, a videókon található beszélgetésekből egyértelműek és jól érthetőek az A4D vezetőinek állításai. Így az is, hogy az ugyancsak az Action for Democracy tanácsadói testületében ülő Wesley Clark tábornok szintén igencsak jól tájékozott a szervezet aktuális projektjeiről. A magyar belpolitikai folyamatok alakítása ráadásul kifejezetten az egykori NATO-főparancsnok szívügyének tűnik. Arra a kérdésre, hogy sok olyan amerikai van-e, akik támogatják a magyarországi ellenzéket, Clark azt a választ adja, hogy „Nincsenek olyan sokan, mint szeretném. Senki sem olyan, mint George”.

A Sorost csak a keresztnevén említő tábornok egyébként régi harcostársa a tőzsdespekulánsnak.

A felvételek egyikén felidézi a 2014-es ukrajnai együttműködésüket, amikor is ő a Nemzetközi Válságcsoport kuratóriumában volt, „George” pedig az ottani Nyílt Társadalom Intézetet finanszírozta. Wesley Clark emellett arról is beszélt, hogy több évtizede miként avatkoztak be a görögországi és olaszországi választásokba.

Az Orbán elleni lejáratókampányt szervezte a külsős partner