Megszavazta a parlament Svédország NATO-csatlakozását

Kitért arra is, hogy a svéd miniszterelnök pénteki látogatása sikerrel járult hozzá a két ország közötti fair és tiszteletteljes viszonyhoz. Maradtak és lesznek is véleménykülönbségek, "hiszen mi, svédek és magyarok nem vagyunk egyformák", de megértéssel tekintünk a különbözőségeinkre, ahogyan az komoly nemzetekhez illik - fogalmazott és részletesen ismertette a megkötött katonai és hadiipari megállapodásokat. A miniszterelnök kitért arra is, hogy hosszú és számos vitával színesített kapcsolatunk van a skandináv országokkal, a viták rendezésébe többen is megpróbáltak kívülről beavatkozni. Ez nem segítette, hanem hátráltatta az ügyet - jelentette ki, hozzátéve: Magyarország szuverén ország és nem tűri, hogy mások diktáljanak neki, legyen szó a döntések tartalmáról vagy időzítéséről.