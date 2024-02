Mit csinált a dollárbaloldal 1,4 milliárd forinttal?

Windisch arról is beszélt, hogy több gazdasági cselekmény esetében felvették a kapcsolatot a DatAdattal is, de választ nem kaptak tőlük. Könnyen elképzelhető, hogy később az 1,4 milliárd forint esetében is megállapítják majd a tiltott finanszírozást - tette hozzá. Ha ez így történik, akkor a hat pártnak 2,8 milliárd forintot kell visszafizetnie. Ha a NAV-eljárás kimenetele pozitív a NAV szempontjából, akkor megvalósul a tiltott kampányfinanszírozás, ha pedig a NAV mindent rendben talál, akkor nem valósul meg a tiltott finanszírozás - mondta az ÁSZ elnöke. Arról is beszélt, hogy lehet,

ezek a gazdasági cselekmények nem is valósultak meg, de ehhez NAV-vizsgálat kell, és csak akkor lehet pontos tényállást megállapítani.

Az ÁSZ által megállapított 261 millió forintos túlköltekezés különféle kiadványokra ment el. Az 1,4 milliárdos kiadások nagy része pedig telefonos kampányra, adatbázis építésre ment el, és a március 15-i nagygyűlésre.