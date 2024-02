Mutatjuk, hogyan adhatott át információkat az amerikaiaknak Portik Tamás

Bécsben vették fel a kapcsolatot

Ezt erősítette meg a vizsgálatra rálátó forrásunk is, aki hozzátette: az Energol-vezér egy, az éjszakai életben jól ismert barátja közvetítésével Bécsben vette fel a kapcsolatot az amerikaiakkal. Portik FBI-os érintettségéről a Vertical Invest-bűnügyből jól ismert K. Zoltán is beszélt a hatóságoknak. A kalandos életű, sokáig Amerikában élő férfi FBI-jal való kapcsolattartása igazolható, hiszen a nyomozóiroda több levelet is írt a K. Zoltán büntetőügyében eljáró bírónak és az ügyészségnek is arról, hogy eredményes együttműködésük volt vele, aki segítette az amerikai igazságügyi szervek munkáját.

A férfi az Aranykéz utcai robbantás ügyében tanúként arról is beszélt, hogy korábban ő maga a Las Vegas-i rendőrség különleges egységének fedett nyomozója is volt, és állította, Portik is hasonló szerepet töltött be „egy másik egységnél”.