Rétvári Bence: Nagyszabású beruházás kezdődik a Váci Szakképzési Centrum területén

Az épületben helyet kapó új központi tanműhelyben a következő években a klasszikus iparágak mellett olyan új iparágak számára szükséges munkaerő képzésére is sor kerülhet, mint az elektromos autógyártás - emelte ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője. Hozzátette: a VSZC-nek eddig is nagy hagyományai voltak az autószerelők képzésében, de a létrejövő új tanműhely lehetőséget teremt arra, hogy csúcsintézménnyé váljon az alternatív hajtású járművek területén. Emellett olyan területek szakképzését is tudják majd magas színvonalon segíteni, mint a rendészet vagy a turizmus. Rétvári Bence elmondta azt is, hogy az eredetileg uniós forrásból tervezett fejlesztés nemzeti forrásból valósul meg. Kiemelte:

a 2024-es év a szakképzés infrastrukturális fejlesztési éve lesz, 32 intézmény 34 telephelyen megújul, és ezek a megújulások 21. századi intézmény-, tanműhely- és eszközfejlesztéseket is jelentenek.