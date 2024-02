Schmidt Mária: A liberális állam a cenzúra alkalmazásával próbálja kisegíteni a kommunista elitet

Régen elég volt, amit a baloldali újságírók mondtak, de ma már nem elég, így mindenhová beszivárogni szándékoznak. Az USA kormánya megoldotta, hogy a cenzúra működjön, erre jó példa a covid-időszak, hiszen ma vannak a hazug és hamis vélemények, és az állam algoritmusokkal és techcégekkel az "emberek védelme érdekében" cenzúráz. Talán ez sem meglepő, mert a kommunizmusban ehhez hozzászoktak az emberek.

Régen a vélemények mögött gondolat volt, ma csak gyűlölet

Régen a vélemények mögött gondolat volt, ma csak gyűlölet - mondta Demeter Szilárd. Demeter szerint a kultúrafogyasztó passzív, a kultúrahordozó aktív, részt vesz a kultúra formálásában, de amikor emberi szabadságról beszélünk, akkor arról van szó, hogy valaki alakíthatja a saját sorsát. Mégis ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ma a kultúrafogyasztói állapotba vannak tolva az emberek. Erre Demeter szerint a Me too kampány kifejezetten jó példa. Demeter szerint a római jogi fogalmaknak is ellentmond az, hogy úgy ítélnek el valakit, hogy még be sem bizonyosodott, hogy valóban bűnös.

A Me too kampányban nem kellett bizonyítani, bemondás alapján azt mondták, hogy ez vagy az az ember bűnös. Egy addigi biztonságosan működtető rendszert rúgtak fel.

Az igazgató szerint Brüsszelből is a jogállamiságot kérik Magyarországon számon, de ez egy megfoghatatlan fogalom. Szerinte az állampolgár biztonságban érezheti magát a jogállamban, de a fentiek alapján Nyugaton ez nem valósul meg, elég ha megnézzük a migránstámadásokat, vagy a zsidók elleni merényleteket. Demeter szerint