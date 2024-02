Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Nő Magyarország védelmi képessége, új Gripenek érkeznek a légierőhöz

Hozzátette: pénteken "beillesztették" a szerződésbe a négy új gépet, amelyek 2025-ben és 2026-ban fognak megérkezni, és az így teljessé vált flotta üzemeltetési szerződését is megkötötték tíz évre előre. Emellett 2026-ban az eddig lízingelt gépek a magyar állam tulajdonába kerülnek. A miniszter hangsúlyozta: a Gripen bevethető elfogó vadászként, alkalmas földi csapásmérésre és felderítő feladatokra is. Emlékeztetett arra is, hogy

Magyarország NATO- és V4-kötelékben is ellátja más országok légtérrendészeti feladatait, így a balti országok mellett Szlovénia és Szlovákia légterének védelmében is részt vesznek a magyar Gripenek.

Szalay-Bobrovniczky Kristófot kérdezték a kampányról is, amellyel a PzH 2000 önjáró lövegekre toboroztak katonákat Tatára.