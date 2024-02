Szijjártó Péter: Magyarország nem támogatta az izraeli telepesek szankciós listára helyezését.

Kezdetben volt egy-két - és most ezt szó szerint értem, hogy egy-két - másik ország is, amely hozzánk hasonló álláspontot képviselt. Nekik idővel megváltozott az álláspontjuk - maradjunk ennyiben -, vagy finomodott az álláspontjuk, igazodott a többségéhez, s így Magyarország egyedüliként nem támogatta az izraeli telepesek szankciós listára helyezését, így erről döntés ma nem is születhetett