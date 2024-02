Szijjártó Péter: Minden támogatást meg kell adni Egyiptomnak a közvetítői és deeszkalációs szerepe fenntartásához

Kitért arra is, hogy a fegyveres konfliktusnak már vannak olyan hatásai, amelyek az európai gazdaságot is súlyosan érintik, a jemeni húszi lázadók vörös-tengeri támadásai bizonytalanabbá és drágábbá tették a kelet-nyugati áruszállítást, ami Magyarországon is bizonyos zavarokat okozott.

Ráadásul - mint rámutatott - mindennek Egyiptom is kárvallottja, mivel a Szuezi-csatornából származó bevételei nagyjából fele odaveszett.

Nagyon éles és határozott tengeri művelet szükséges ahhoz, hogy a húsziknak ezen támadásait vissza lehessen szorítani annak érdekében, hogy a tengeri hajózás szabadsága újra realitás legyen, és a Szuezi-csatornán keresztül Európa felé gyorsan el tudjanak jutni a keleti szállítmányok

- jelentette ki.