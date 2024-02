Több budapesti kerület kénytelen a főváros helyett dolgozni

A XVIII. kerület vezetése úgy döntött, nem vár tovább a fővárosra, önerőből újítja fel az Üllői utat. A történet még a kampányban kezdődött, amikor is Szaniszló Sándor és Karácsony Gergely is megígérte, hogy az Üllői utat komplexen felújítják. Karácsony viszont nem tett semmit. Ezért a XVIII. kerület átvette a fővárostól a feladatot – de így csak kisebb szakasz és annak is csak a felszíne újulhat meg. Szaniszló Sándor egyébként pikírten oda is szúrt Karácsony Gergelynek.

Pestszentlőrinc jobban bánt a forrásaival, ezért lesz pénze felújítani az Üllői utat a Fővárosi Önkormányzat helyett…

– jegyezte meg csípősen a polgármester.

Ferencvárosban évente tízmilliós tételre rúg Karácsony nemtörődömsége

Baranyi Krisztina mosolyogva fizet Karácsony helyett, több kötelező fővárosi feladatot is átvett a fővárostól.

Ilyen a Ferenc körút–Üllői út sarkán lévő árkád takaríttatása, a Nehru-part és a Mester utca karbantartása, takarítása. Az Üllői úton most éppen zöldesíteni fogunk növénykazettákkal a főváros helyett, de lehetne még sorolni. A probléma az, hogy amíg Karácsony Gergely helyett ezekkel a munkákkal foglalkozik Ferencváros cége, addig a saját közterületeivel nem tud. Így sok munka későbbre tolódik

–mutatott rá – mondta el a Metropolnak Gyurákovics Andrea. A ferencvárosi Fidesz-frakcióvezető hozzátette: „A Fővárosi Önkormányzat a feladatokat úgy adta át, hogy pénzt nem adott mellé. Ezek a feladatok pedig meghaladják a 10 milliós tételt is évente, amit így a saját kerületünk fejlesztésétől vonunk el. Tudnánk például emelni azoknak a munkabérét, akik a közterületek rendbetételét végzik. Elgondolkodtató mindez, hiszen a fővárosnak sokkal nagyobb a büdzséje, mint a mienk.”

Tarlós szerint Karácsony nem a budapestiekre költi a pénzt

Karácsony Gergely jogszabályt sért, a főváros gazdálkodása teljesen fegyelmezetlen Tarlós István korábbi főpolgármester szerint, aki a Metropolnak korábban úgy fogalmazott:

önként vállalt feladatot az önkormányzat kizárólag abban az esetben finanszírozhatna, ha a kötelező feladatok ellátásához szükséges források rendelkezésre állnak. Tehát ha a főváros úgy költött el komolyabb pénzeket különböző önként vállalt feladatokra, hogy közben működési hiánya volt vagy lesz, akkor jogszabályt sértenek. Működési hiányt a vonatkozó jogszabály nem is enged egyébként, annak következménye van. Például a »részvételi költségvetés« évente milliárdos tétele nyilván nem kötelező, a főváros brüsszeli irodájának közel megháromszorozott juttatása szintén véleményes. De alapítványok, ügynökségek sok száz milliós támogatása, az »égig érő fűprogram«, vagy az egyébként is jól eleresztett Fesztiválzenekarnak címzett negyedmilliárdos adomány is bajosan tekinthető kötelező feladatnak.

– jegyezte meg Tarlós Karácsonyék gazdálkodásával kapcsolatban. Budapest korábbi főpolgármestere hozzátette: „Karácsony számára a kommunikáció az elsődleges, azzal próbálja áthidalni a hiányosságokat. De ezzel nem lehet a szőnyeg alá söpörni a problémákat”.

