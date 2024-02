Újabb adóhatósági vizsgálat indult a dollárbaloldal botránya kapcsán

Amikor Karácsony Gergely volt főtanácsadójának felteszik a kérdést, hogy „Támogatnák az ellenzéket? Ez az ötlet?”, felfedi az eljárásmódjuk titkait. Úgy fogalmaz, hogy „Nos, ezt soha nem mondjuk ki. Nem fogjuk… Nem ezt mondjuk. Nem hirdetjük. Ezek a szervezetek, tekintettel az általuk vallott értékekre és azokra az értékekre, amelyeket támogatnak, úgy tűnik, eléggé nyilvánvaló, hogy végül is – és ez csak egy megalapozott sejtés – az ellenzék kezére játszanak, igen.”

Márki-Zay buktatta le a dollárbaloldalt

A dollárbaloldal botránya 2022 augusztusában robbant ki, amikor Márki-Zay Péter, az ellenzék egykori közös miniszterelnök-jelöltje a Magyar Hang Gulyáságyú című podcastjében arról számolt be, hogy még tavaly június közepén is érkezett több száz millió forintos támogatás az Egyesült Államokból. Márki-Zay elárulta, hogy a Korányi Dávid által fémjelzett Action for Democracy nevű amerikai alapítvány egy tételben küldte ezt az összeget, de azt állította, hogy korábban más utalások is jöttek ettől a szervezettől.