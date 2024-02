Újra jön a választási dolláreső: Soros belenyúlna a 2024-es EP-választásba is!

A mostani újab akció fényében érdemes felidézni, hogy pár napja leleplezhette magát az Action for Democracy vezetése és ezért visszavonulót fújt, mivel egyik napról a másikra eltűnt a Korányi Dávid nevével fémjelzett szervezet információban gazdag honlapja. Bő egy héttel azután, hogy X MagaBabe-csatornáján közzétett videóban az amerikai civil szervezet körüli tanácsadók és maga Korányi Dávid is sok őszinte vallomást tett a valós működésükről, eltűnt a most már kiderült hazugságoktól hemzsegő honlapjuk. A lebuktató X-videóban az alapító Korányi Dávid arról beszélt, hogy civil szervezeteken keresztül, de szándékosan a baloldalt támogatták magyar országgyűlési választásokon, és a tanácsadó testület vezetője, Kati Marton azt is bevallotta, hogy Soros György áll az eddig amerikai magyarok mikroadományainak hazudott pénzcsapok végén – írta a tuzfalcsoport.blogstar.hu.

A rendszerváltás óta nem látott botrány

Az elmúlt harminc év legsúlyosabb kampányfinanszírozási botránya robbant ki, amikor 2022 augusztusában Márki-Zay Péter elszólta magát – vagy tudatosan tett említést arról –, hogy az általa alapított MMM még júniusban, tehát jóval az országgyűlési választások után is több száz milliós támogatást kapott az Egyesült Államokból. Mint a baloldal korábbi közös miniszterelnök-jelöltje fogalmazott, ennek a segítségével tudták kifizetni „a kampány utolsó számláit". Szavaiból kiderült, hogy a júniusi támogatás egy összegben érkezett az Action for Democracy nevű amerikai alapítványtól, amelytől egyébként korábban is kaptak már „három-négy nagyobb tételt".