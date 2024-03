„A bántalmazás tankönyvi példáját láthatjuk leírva” – ezt gondolja a kapcsolati erőszak szakértője Varga Judit megdöbbentő bejegyzéséről

Azt gondolom, a segítő szakmában, főleg, ha áldozatokról beszélünk, nem kérdőjelezhetjük meg az általuk elmondottakat, ugyanakkor egy ilyen horderejű ügyben – is – rendkívül nagy felelősség terheli a nyilatkozót (és természetesen a vélelmezett elkövetőt is), hiszen sok áldozat is figyelemmel kíséri a történéseket. Jelen helyzetben továbbra is nehéz egyértelmű szakmai véleményt megfogalmazni, hiszen sokkal nagyobb erők összefeszüléséről és érdekekről van szó pro és kontra, mint egy „hétköznapi” esetnél. Erősen hat az érzelmekre a poszt, súlyos vádakat fogalmaz meg, és magunk elé tudjuk képzelni az abban leírt jelenetet.

Változtat-e a poszt megítélésén bármit az a közéleti adok-kapok, ami most Magyar Péter és Varga Judit között kialakult?

A nagy nyilvánosság előtt zajló „adok-kapok” kifejezetten alkalmas a társadalom megosztására, polarizálására, és sajnos alkalmas lehet azoknak a hangoknak a felerősítésére is, amelyek az áldozatok szavahihetőségét kérdőjelezik meg, illetve még inkább megjelenik az áldozathibáztatás. A másik oldalon pedig a megbélyegzéssel, vádaskodással találkozhatunk. Ezek hatványozottan nem tesznek jót a kapcsolati erőszak ügyének.