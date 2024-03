A csepeli polgármester maffiamódszerekkel zsarolja, fenyegeti és megpróbálja megvesztegetni a képviselőket

A szervezet szerint ezzel szemben a Fidesz-KDNP legfőbb célja továbbra is Csepel működőképességének költségvetési biztosítása. Ezért mai nappal is kizárólag ilyen célú módosító indítványokat terjesztünk be a 2024. évi csepeli önkormányzati költségvetéshez. Azt írják:

ezek befogadása esetén támogatjuk és elfogadjuk a Borbély Lénárd polgármester által benyújtott 2024. évi költségvetést.

A közlemény végén azt is leszögezik, hogy

"felszólítjuk és felkérjük dr. Vincze Anikó jegyző és Szeder Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető asszonyt, hogy törvényi és munkaköri kötelezettségüknek eleget téve, módosító javaslatainkat ne Borbély Lénárd polgármester politikai utasításainak engedve gátolják, hanem segítsenek a megfelelő formai követelmények szerinti előterjesztésükben, segítsenek az azokról való képviselő-testületi döntések előkészítésében. A polgármesteri hivatal és az azt vezető kinevezett jegyző kötelessége és feladata a választott képviselők előterjesztési, véleményezési és döntési jogkörének biztosítása, segítése, nem pedig a képviselők kioktatása és munkájuk akadályozása."