A kommunista hatalom összeverte, elhurcolta a március 15-én ünneplőket

Március 15-i ünnepség 1976-ban. Kivezényelték a rendőröket, a munkásőröket és a katonákat is forrás: fortpan/ Rubinstein Sándor

Azért az elképesztő, hogy március 15-ét az első kommunista diktatúrával -a Tanácsköztársasággal – és a szovjet megszállással együtt kellett ünnepelni…

Ez volt az úgynevezett „Három tavasz ünnepe” – a „szocialista hazafiság” képzetét próbálták erőltetni. Érdekesség, hogy 1969-ben volt a Tanácsköztársaság ötvenedik évfordulója, amely fejtörést okozott a hatalomnak. Tekintettel kellett ugyanis lenni a csehszlovák és a román elvtársak érzékenységére, hiszen a Tanácsköztársaság Vörös Hadserege vereséget mért a cseh erőkre 1919 májusában-júniusában. Azután végül a román hadsereg győzte le a magyarországi Vörös Hadsereget, és kirabolták Budapestet, sőt Veszprémet és Győrt is. Ha ezeket a dolgokat piszkálják, akkor felmerülhet akár Trianon is… Volt még egy kérdés: mi legyen Rákosi elvtárssal? Rákosi mitológiáját ugyanis a Tanácsköztársaságból merítette, csakhogy ő ekkor már kötelező érvénnyel „üdült” a Szovjetunióban. Az elvtársias száműzetésből haláláig nem térhetett haza. Ezen kívül az is valahol probléma volt, hogy a második világháború után Magyarország volt „vesztes”, míg a többi szocialista állam „győztesnek” kommunikálta magát. No de a Tanácsköztársaság? Akkor még kommunistaként is lehetnek a magyarok az elsők? Abszurd, keserű irónia lett volna ez. Végül ugyanúgy emlékeztek meg a Tanácsköztársaságról, mint a negyvenedik évfordulón: arról beszéltek, hogy 1919-ben és 1956-ban is tombolt a fehér terror. De visszatérve március 15-re: