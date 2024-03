A korábban hangos baloldal most mélyen hallgat VV Zsolti pedofilbotrányáról

A baloldali pártok az utóbbi hónapban valósággal ráugrottak a gyermekvédelem témájára, amelynek előzménye egy februári, gyermekvédelminek nevezett Hősök terei tüntetés volt. Az elmúlt napokban a rendezvény egyik szónokának, VV Zsoltinak a botrányától hangos a sajtó, a hírek alapján ugyanis a homoszexuális influenszer egy kiskorúval létesíthetett intim kapcsolatot, akitől pornográf képeket is kért. Ez utóbbi ügyre a baloldali pártok eddig nem reagáltak, ezért a Magyar Nemzet kérdéssel fordult hozzájuk.

A Magyar Nemzet arra volt kíváncsi, hogy mi a véleménye a baloldali pártoknak az ügyről, valamint azt is megkérdezték, hogy szerintük nem hitelteleníti-e ez az eset a gyermekvédelem kapcsán megfogalmazott üzeneteiket. A portál emlékezetet: VV Zsolti ugyanis ismert baloldali aktivista, a 2022-es országgyűlési választások kampányában az influenszer propagandainterjúkat készített Márki-Zay Péter kormányfőjelölttel, de mások mellett Gyurcsány Ferenccel is és az összefogott baloldal kampányeseményein is rendszeresen szerepelt. A szerda kora délután küldött kérdéseikre cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz, pedig az elmúlt hónap másról sem szólt az MSZP, a Párbeszéd–Zöldek, a Jobbik, a Momentum, az LMP és a DK számára, mint a gyermekvédelemről.