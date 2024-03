A Magyar Péter mellett rikácsoló Nagy Ervin régóta a baloldal kedvenc celebaktivistája

Nagy Ervin, baloldali társaihoz hasonlóan Vidnyánszky Attillát is becsmérelte. Ez sem meglepő annak fényében, ha felidézzük, hogy a Gyurcsány Ferenc iránymutatásával a baloldal azt ígérte, hogy amennyiben hatalomra kerülnek, földönfutóvá teszik és deportálják a Nemzeti Színház Kossuth-díjas főigazgatóját.

Ugyanakkor szerinte teljesen rendben van, hogy a Katona József Színház a Gyurcsány-párt tagjainak 30 százalékos kedvezménnyel adott jegyeket. Az üggyel kapcsolatban így fogalmazott:

ha én lettem volna az igazgató, lehet, hogy összehívok egy sajtótájékoztatót, és azt mondom az embereknek, hogy: Boldog Karácsonyt. Jó?

Az, hogy most Magyar Péter mellett tűnt fel, nem jelent semmilyen meglepetést, hiszen már korábban jelezte, hogy aktívabban részt szeretne vállalni a baloldali politikában. Ahogy fogalmazott, „ha az ember másra vágyik, és a karrierje lefele tendál, akkor szokott előfordulni.” Arra is büszke, hogy szerinte egyesek Volodimir Zelenszkijéhez hasonlították az eddigi „pályafutását”, akit ő nemes egyszerűséggel csak „Zelenszkij bácsinak” hív, ezzel is kifejezve végtelen tiszteletét az ukránok őrjöngő elnöke iránt.

Nemrég Nagy Ervin a sorosdollárokkal kitömött baloldali propagandista Gulyás Márton műsorában is vendég volt, ahol arról beszélt, hogy nem politikai, hanem államférfiúi ambíciói vannak, ami szintén utal arra, hogy a sorozatszínész a boksz világa után a politikában is kipróbálja majd magát, amitől javarészt hasonló eredményekre lehet számítani. Azt is beismerte, hogy kapott már politikai felkérést a baloldalról. Az interjúban egy ponton ismét őrjöngeni kezdett, mert rajta kívül alig politizál valaki a színészek közül: „Még kik vagytok? Gyertek?! A nagy büfébátrak…három sör után mindenki marha bátor” – fogalmazott hozzátéve: „Tessék beleállni, ide, mellénk, mögénk elénk!”.