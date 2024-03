A MÁV ismét arra figyelmeztet, hogy életveszélyes és tilos felmászni a vonatok tetejére

Arra is figyelmeztettek, már önmagában a lecsúszás az 5-6 méter magas jármű tetejéről is súlyos sérüléseket okozhat, vagy akár halálos következménnyel is járhat. A villamos felsővezeték megközelítése is életveszélyes, 2 méteres távolságon belül halálos áramütést okozhat. A felsővezeték, illetve a felsővezeték-hálózat más részeinek - oszlopok, kapcsolók - érintése is életveszélyes.

Hozzátették, hogy az elektromos berendezéseken, azokkal összefüggő szerkezeteken, teherkocsikon nemzetközi jelölések is láthatók a magyar feliraton kívül: az elektromos nagyfeszültségre utaló villám és a "25 kV" feszültségi érték egyértelmű feltüntetése.

"A MÁV újból és újból kéri a szülőket és pedagógusokat, nyomatékosan hívják fel a fiatalok figyelmét arra, hogy vasútüzemi területen tartózkodni életveszélyes és tilos" - írták.