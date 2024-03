A mocskos szájú öltöztető kijött a börtönből és folytatja a gyűlölködést

Ilyen, amikor szembe jön a valóság.

Herczeg Zoltán, öltöztető; Forrás: Facebook

Szerinte a vidéki emberek többsége annyira tájékozatlan, igénytelen és korlátolt – ha úgy tetszik: hülye vagy funkcionális analfabéta –, hogy a balliberális manna helyett arra vágyik, Orbán Viktor „sz…rjon” a szájába, s gőzük sincs arról, hogy az „ürülék” helyett mást is fogyaszthatnának. Az O1G pólókat is áruló mocskos szájú Herczeg segédkezett a Mindenki Magyarországa Mozgalom zászlóbontó eseményén is, továbbá Hadházy Ákosnak is adott öltözködési tanácsokat.