Nemhogy távolodtunk volna a harmadik világháborútól a múlt héten, hanem közeledtünk feléje - mondta Hollik István napirend előtt hétfőn az Országgyűlésben. A KDNP országgyűlési képviselője szerint a szankciók nem működnek, Oroszországot nem sikerült térdre kényszeríteni. A háborúpárti politikusok mindent elkövetnek, hogy eszkalálják a konfliktust. Macron is amellett áll, hogy a fegyverek mellett katonákat is kellene küldeni – tette hozzá. Charels Michel is a hadigazdaság bevezetéséről beszélt. A háborúpárti politikusokat pedig a dollármédia is támogatja – hívta fel a figyelmet Hollik. A nyugati világ vezetői a háborúért dolgoznak – mondta a képviselő.

Mindezzel szemben a kormány továbbra is mindent elkövet, hogy Magyarország ne sodródjon bele a háborúba.