A Soros-féle TASZ az amerikai baloldal pénzén épp a választások előtt szervezi vidéki turnéját

A szervezetről épp a baloldali Robert F. Kennedy Jr. mondta el, hogy azon keresztül avatkozik be másik országok belpolitikai viszonyaiba a hírhedt amerikai titkosszolgálat.

A CIA mára az újságírás egyik legnagyobb támogatója világszerte. A legnagyobb támogatást a USAID-en keresztül juttatják. Az Egyesült Államok a világ szinte minden országában pénzeli az újságírást. Birtokában vannak médiumok, és több ezer újságírónak állja a fizetését.

Gulyás Márton is éppen most indul külföldi turnéra. És hát egészen véletlenül éppen most, a külföldi pénzekkel szintén erősen megtámogatott Gulyás Márton is vidéki turnéra indul. A napokban jár le a szavazási lehetőség, hogy hova várják a Partizán csapatát vidéken. Vajon most ki fizetheti most ezt?