A turizmust is megreformálja az AI: izgalmas magyar fejlesztést mutatnak be

A mesterséges intelligencia ma már megkerülhetetlen tényező az életünk szinte minden területén. Mégis, sok kérdés és kétely van még bennünk, vajon mennyire járul hozzá ez a technológia a mindennapjainkhoz és mennyire kell tartanunk valójában az AI-tól. Sokan ugyanis attól tartanak, a mesterséges intelligencia miatt veszélybe kerülhet a munkahelyük, hisz az AI sok feladatot önállóan is képes elvégezni.



Annyi azonban bizonyos, hogy a mesterséges intelligencia megkerülhetetlen, és ha az előnyeit az emberi szaktudással ötvözzük, csakis profitálhatunk belőle. Erre eszmélt rá Gondos Kitti, az Everguest Reputációs Üzletágvezetője, akinek a története inspiráló lehet azok számára is, akik nyitottak arra, hogy az AI hogyan alakítja át a mindennapjainkat, és hogy a használatával, a lehetőségek kiaknázásával hogyan tudunk még magabiztosabbá válni a munkánkban. Idén az Everguest új, mesterséges intelligencián alapuló szoftvere ugyanis igazi áttörést érhet el és felkavarhatja majd a turizmus állóvizét.



Gondos Kitti több mint 10 éves, külföldi és belföldi szállodai tapasztalattal a háta mögött csatlakozott az Everguest-hez 2020-ban. A rengeteg tapasztalatot felhasználva és kihasználva, az volt a célja, hogy egy olyan hidat képezzen a vendég és a szálloda között az online térben, ami lehetővé teszi, hogy a szálloda minél tisztább képet kapjon arról, hogy a vendégei mit gondolnak róla, illetve a vendégek is biztosítva legyenek arról, hogy szállodai foglaláskor a legjobb döntést hozták. Kitti akkor még nem is sejtette, hogy a feladatköre hatalmas átalakuláson fog átmenni a mesterséges intelligenciának köszönhetően.



“Amikor elindultunk a közös úton az Everguest-tel, a célok egyértelműek voltak: innovatív szoftverek fejlesztése és hiánypótló szolgáltatások bevezetése a turisztikai piacra. A COVID által támasztott kihívások és az éles verseny ellenére eltökéltek voltunk. Élénken emlékszem arra a napra, amikor végre zöld utat kapott a szoftver fejlesztési projektünk. Vártam, számítottam rá, mégsem tudtam, hogy ez egy teljesen új fejezet kezdete lesz” - mondta el Kitti.