Az állat is odamegy, ahol nem rugdossák, ezt is mondta a világhírű táncművész és koreográfus, a Kossuth-díjas Bozsik Yvette a Századvég Youtube-csatornáján, a Kontextuson. Mindig támadták, mert más volt, mint az átlag, és a saját útját járta, és olykor politikai okokból is. Részletesen mesél arról, hogy hogyan és mivel támadták - sokszor egészen vérlázító aljas módon.

00:02:24 – A Bozsik Yvette Társulat 00:06:23 – Kudarcok

00:25:57 – Család 00:37:17 – Megbüntették 00:46:33 – Döbbenetes támadások

00:57:05 – Politikai megbélyegzések 01:01:00 – Veszélyes metoo 01:09:25 – Lélek