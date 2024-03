Az AI önmagában kevés a sikerhez a marketingben

"A mesterséges intelligenciával való munka során a hangsúly a rendszerezésre, a szabályok és folyamatok értelmezésére, valamint azok alkalmazására helyeződik. Meg kell tanulnunk új szemléletmódban rendszerezni az információkat, és tisztában kell lennünk a marketingszakma alapvető szabályaival és folyamataival. Ez lehetővé teszi, hogy pontosan meghatározzuk, mit kérjünk az AI-tól és hogyan alkalmazzuk az eredményeket a gyakorlatban. A sikeres marketingstratégiákhoz elengedhetetlen a szakmai alapok állandó frissítése és a mesterséges intelligencia etikus, tudatos alkalmazása" – magyarázza Magdó Emil.

Magdó Pál: A mesterséges intelligenciával való munka során a hangsúly a rendszerezésre, a szabályok és folyamatok értelmezésére, valamint azok alkalmazására helyeződik

Fotó: SZAKACS PAUL

Más sebességfokozatra kell kapcsolni, hogy versenyben maradjunk

A mesterséges intelligencia színre lépésével a gyorsaság mellett a minőség is újra középpontba kerül és ez, valamint az emberek közötti kreatív együttműködés fokozódása olyan trendek, amelyek reklámiparra gyakorolt hatása kétségtelenül pozitív jövőképet fest. A siker érdekében azonban a marketingszakembereknek és a cégvezetőknek is magasabb sebességfokozatba kell kapcsolni, ami nemcsak kihívás, hanem lehetőség is egyben. A versenyben maradás érdekében szükség van az AI technológia által kínált előnyök maximális kihasználására.

"A mesterséges intelligencia minden szinten pozitív hatással lesz az életünkre, mert felfrissít bizonyos marketingfolyamatokat, ami lehetőséget ad a kényelmi zónából való kilépésre. Annak, aki ebben a felgyorsult világban sikeres akar lenni, nem lesz elég a kitaposott út, ami korábban, kevesebb energiával is működött. Többet kell majd dolgozni, de ez az eredményekre is jótékony befolyással lesz. Mert ma már könnyű tartalmat előállítani, de a cél, a célcsoport és a stratégia pontos meghatározása nélkül nem lesz elegendő. Ezért arra számítok, hogy az emberi kreativitás új erőt és új lendületet kap, így lehet majd kitűnni” – zárta gondolatait a Grafcom Media Kft. ügyvezetője.