Az Orbán-kormányok számára mindig kiemelt volt az emlékezetpolitika

A politikus az emlékezetpolitikával kapcsolatban elmondta, az Orbán Viktor által vezetett kormányok számára ez mindig is egy kiemelt ügy volt. Példaképp hozta fel a nemzeti ünnepek emlékének ápolását, és így ezáltal a magyar történelem jobb megismerését is. Mindezek mellett ugyanilyen fontos – jegyezte meg az államtitkár -, a magyarországi zsidósággal, annak történelmével összefüggésbe hozató emlékezetpolitika. Mint emlékeztetett rá, az 1998 és 2002 között regnáló Orbán kormány volt az, amelyik döntést hozott a Páva utcai Holokauszt Emlékközpont felállításáról. Ugyanilyen jelentős tett volt az is, amikor 2014-ben a Holokauszt 70. évfordulóján a magyar kormány jelentős forrásokat biztosított a megemlékezésekre.