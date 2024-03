Az RTL Klub kirúgott öltöztetője, Lakatos Márk egy kisfiúra vadászott - képek

Amikor a fiú rájött, hogy mire is próbálja rábeszélni, mindent elmondott otthon a szüleinek. Akik nagyon felháborodtak, és azt javasolták, hogy a népszerű influenszer minden egyes üzenetét mentse el, rögzítse, legyen rá bizonyíték, hogyan is próbálkozik Lakatos Márk kiskorú fiúk behálózásával. Még azután is, hogy a fiúk egyértelműen kinyilvánítják, hogy kizárólag a lányokhoz vonzódnak.