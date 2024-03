Azzal büszkélkedett a momentumos képviselő, hogy „Magyarországgal szemben” dolgoznak Brüsszelben.

Erős mondatok, még a riporter is megdöbbent

Rónai Egon is érezhette, hogy súlyos mondatok hangzottak el, mert megkérdezte: „és azt is tudja, hogy most nagyon sokan azt mondják a nézőink közül, hogy ez hazaárulás? Mert akkor ezek szerint a két EP-képviselő miatt nem jutott hozzá Magyarország az európai uniós forrásokhoz.”

Hajnal ezt hallva sem visszakozott, sőt, szerinte inkább csak a kormánypárti szavazók gondolják ezt róluk. Továbbment és a következő ciklusra szóló terveikről is beszélt: „és kétségkívül kell még eredményeket felmutatni a következő öt évben is, ezen leszünk” – mondta a momentumos elnökségi tag.

Korábban bizonyított volt, mit csinálnak