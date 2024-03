Bakondi György: Ma már az emberek nem tartják kívánatosnak a korlátozás nélküli beáramlást

Bakondi György úgy fogalmazott: a baloldali, liberális párti elit, amely az Európai Uniót is irányítja, úgy érezte, ha sietve elfogadnak egy kilenc jogszabályból álló paktumot, akkor azt mondhatják az európai választásokra készülő polgároknak, hogy fölismerték a problémát és kezelik. Vagyis a külső határokat szigorúan őrzik, segítenek azoknak, akiknél túl nagy tömeg van, ujjlenyomatot vesznek, és mivel a külső határnál lesznek a migránsgettók, könnyebb lesz a kitoloncolás is. Tehát ez a csomag pozitív hangulatkeltésre is alkalmas, ami a választási kampányban is kétségtelenül felhasználható – értékelt a főtanácsadó.

Kedden az igazságügyi miniszterek tanácskozása után az is kiderült – folytatta Bakondi György –, hogy egy olyan jogszabályon dolgozik az Európai Unió, amely szerint az illegális bevándorlókat segítő civil szervezeteket nem lehet majd büntetőjogi felelősségre vonni. Ez egy kötelező jogszabály lenne, vagyis bizonyos csoportokat, akiket senki nem választott meg, kivennének az államok büntetőjogi szabályozása alól. Ha ezt más teszi, akkor az embercsempészésnek minősül - mutatott rá a főtanácsadó.