Böjte Csaba: Mindannyian imádkozzunk az áldott békéért, ennél fontosabb semmi sincs!

Jézus Krisztus szerelmi vallomását jelenti a karácsony és a húsvét is – mondta Böjte Csaba a Metropolnak adott interjújában. Elmondta, milyen gyönyörű, hogy a nagy Isten képes akár nagypénteken is megbocsátani, amit nekünk is meg kell tanulnunk.

A szerzetes nem régen jött haza Kárpátaljáról, ahol magyar pedagógusok meghívására tartott előadást, közben több településre is ellátogatott. Szívfájdítónak nevezte, amit ott látott, és azon gondolkodik, hogy ott is létesít egy árvaházat.