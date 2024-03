Börtönbe kell mennie annak a volt rendőrnek, aki társával megvert és megalázott két embert

Többször megvert és megalázott két embert két volt rendőr szolgálat közben. Egyiküket most jogerősen is elítélték, neki már biztosan börtönbe kell mennie. A társát is elítélték, szintén letöltendő börtönre, ő azonban még fellebbezett.

Az ítélet szerint 2021 januárjában a két rendőr igazoltatás közben visszatérően megvert két baranyai kisvárosban élő embert, illetve egyszer az egyik férfit arra kényszerítették, hogy részegen léggitározzon, majd róla szórakozásként mobiltelefonnal az emberi méltóságot sértő – és más rendőrrel is megosztott – videófelvételt készítettek.

A két rendőrt október 16-n ítélte a Kaposvári Törvényszék Katonai Tanácsa. Azóta a rendőri testülettől fegyelmi úton eltávolították őket, hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás és hivatali visszaélés miatt, valamint egyiküket azért, mert szolgálatban kötelességszegést követett el, amelyért halmazati büntetésül 2 év felfüggesztett börtönre, és 225.000 forint pénzbüntetésre ítélték, társát pedig szintén 2 év felfüggesztett börtönre, és 150.000 forint pénzbüntetésre. Az elsőfokú ítélet ellen a katonai ügyész fellebbezett azért, hogy mindkét rendőrt ítéljék letöltendő börtönre, a két exrendőr és közös ügyvédjük pedig azt kérte, hogy a büntetést enyhítsék. A Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa most az ügyészi indítvánnyal értett egyet, és

mind a két rendőrt 2 év és 3 hónap letöltendő börtönre ítélte. Az ítélet egyikük esetében jogerős, a másik rendőr ügye harmadfokú eljárásban a Kúrián folytatódik.