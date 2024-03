Bosszúból fegyvert szorított volt barátnője fejéhez egy borsodi férfi

Hónapokig zaklatta és többször is életveszélyesen megfenyegette volt élettársát egy férfi, mert nem tudta elfogadni, hogy a nő véget vetett a kapcsolatuknak. Többször is elment a lakására, rátámadt, rugdosta, hajánál fogva rángatta a földön, és úgy megverte, hogy több csontja is tört. Egyszer még fegyvert is szorított a fejéhez, illetve arra is volt példa, hogy amikor nem találta otthon a nőt, fejszével tört be a lakásába, és szétverte a berendezést. Mindezt élőben, telefonról közvetítette volt barátnőjének.

A férfi 2023 januárjában hangüzeneteket küldött volt élettársának, melyben azzal fenyegette, hogy megöli őt és az apját.

A hónap végén, reggel elment a volt barátnője házához, majd veszekedni kezdtek, ami addig fajult, hogy a hajánál fogva földre húzta, fején többször megütötte, emellett körömvágó ollóval próbálta szurkálni a nőt, aki azonban sikeresen védekezett. A férfi ezután az autójából behozott egy gáz-riasztó fegyvert, ismét földre rántotta a nőt a hajánál, majd belerúgott, a fegyvert fejéhez szorította, és azzal fenyegette, hogy lelövi. A bántalmazás során a nő súlyos, csonttöréssel járó sérülést szenvedett. A férfi azonban nem érte be ennyivel. 2023 március elején, reggel ismét elment volt élettársa lakásához, azonban a nőt nem találta otthon. Ezért videóhívást kezdeményezett, melyben

azzal fenyegette a nőt, hogy a szeme láttára fogja elgázolni az apját kocsival. A telefonnal azt is közvetítette, hogy egy fejszével betörte a ház bejárati ajtaját, melyet tokostól beszakítva jutott be az épületbe. A lakásban ezután a fejszével összetörte a sütőt, a kanapét, a konyhabútort, a tévét, egy szekrényt,

és megrongálta a laminált padlót, illetve a kerámia padlóburkolatot is. Az ügyészség a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő férfival szemben börtönbüntetés kiszabását javasolta azzal, hogy a korábbi felfüggesztett büntetését is töltse le. Forrás: Ügyészség