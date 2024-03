Döbbenetes változás az időjárásban

A Dunántúlon és a Duna mentén már most is előfordulnak záporok (később akár egy-egy zivatar is lehet), illetve eső is, amelyek napközben már a Dunától keletre is több helyen lesznek jellemzőek. Estefelé nyugat felől határozottan elkezd csökkenni a felhőzet, vele együtt a csapadékhajlam is, miközben az északnyugati szél az Észak-Dunántúlon egyre több helyen megélénkül.

A hőmérséklet csúcsértéke 11 és 17 fok között várható.