Terrorizálta éveken át feleségét, betegesen szerepelni akart, rendszeresen dührohamot kapott Magyar Péter - itt vannak a személyes beszámolók

Látszott rajta, hogy nagyon ügyesen, okosan próbálja magát eladni mindenkinek, akivel találkozik”

– fogalmazott.

A másik forrás elmondta, még Brüsszelben ismerte meg Varga Juditot, és bár akkor nem látott rá annyira, mekkora nyomást helyezett Magyar korábbi feleségére, ez kikristályosodott számára, mikor Budapestre költözött és a kinevezett igazságügyi miniszter sajtóosztályánál kezdett dolgozni.

"Miután napi szinten kezdtem Varga Judit mellett dolgozni, kitűnt, hogy Péter (Magyar – a szerk.) milyen is valójában” – fogalmazott.

A forrás megerősítette, hogy

a tárcán belül mindenkiben volt egy állandó gyomorideg, mivel sok mindenbe próbált belefolyni és beleszólni, ami szerinte abból is fakadt, hogy Magyar nem tudta megemészteni, hogy a felesége a miniszter, és nem ő.

Elmondta, míg Varga Judit egy visszafogott és konzervatív személy, addig volt férjében van egy bulvárosabb, szenzációhajhász vonal, amit próbált minden erejével rátolni a miniszterre. Minden nap több és több olcsó like-ot akart, hiába mondta a miniszter, hogy a teljesítményt nem like-okban méri, hanem szakmai eredményekben.

Ezt a mindennapi munkában éreztük, állandó volt a nyomás, ami Magyar felől jött”

– tette hozzá.

Mint elmondta, Magyar többször is éles szóváltásba került a minisztérium kollégáival, folyamatos elvárása volt, hogy a különböző protokolleseményeken ott lehessen, lehetőleg az első sorban, hogy jól látszódjon a képeken. Vállalhatatlan jelzőkkel illette a munkatársakat, szó szerint debilnek nevezte őket, valamint becsmérelte a minisztert, amiért nem tudták elintézni neki esetenként, hogy a sporteseményeken a miniszterelnökkel egy páholyban ülhessen.

Ha valami nem úgy sikerült, ahogy ő azt elképzelte, akkor nem egy olyan eset volt, hogy a miniszteren keresztül próbálta elérni, hogy az adott kollégát kirúgják, aminek a miniszter természetesen nem engedett.”

– mondta.

Magyar Péter a baloldali tüntetésen Nagy Ervin bukott színésszel, 2024. március 15-én

Fotó: Gergely HANDO / Euronews

Ki kellett alakítanunk egy olyan munkarendet a miniszternek, hogy a fontosabb szereplések, tárgyalások előtt ne olvassa el Magyar üzeneteit, mert azok kizökkentették volna szakmai munkájából és sokkal nehezebb lett volna arra fókuszálnia”

– jelezte.

Olyan is volt, hogy stábja előtt tett megjegyzést Varga Juditra a volt férje, akár a megjelenésére, külsejére, viselkedésére

"Magyar Péter folyamatosan próbált fenntartani egy olyan látszatot, hogy valójában minden jó és megvan a családi idill. Volt egy karácsonyi címlapos bulvárcikkfotózás, amelynek létrejöttekor személyesen is részt vettem mint stábtag, a gyerekeken is láttuk, hogy feszélyezve voltak. Juditot a fotózáskor a sírás kerülgette és próbált minél gyorsabban túllenni az egészen, úgy hogy a lehető legkevesebb feszültségnek tegye ki a gyerekeket. A bulváros tartalmakat se a miniszter, se a gyerekek nem akarták, azokat Péter nyomta le rajtuk. Ezt követően jött az, amit a sajtóban már megjelent jelentésből is tudunk. Tökéletesen láttuk, hogy hogyan is bánt a valóságban a családjával” – mondta.