Egy exkommunista vörösbáró Juhász Péter fő támogatója - miközben végrehajtás és komoly deficit nyomása alatt a kampánya

Vagyis Juhásznak már most, szűk három hónappal a választások előtt felhalmozott hiánya meghaladja egy egyéni országgyűlési képviselőjelölt kampánytevékenységre fordítható állami támogatásának teljes mértékét. Mindezt úgy, hogy egy budapesti választókerület adott esetben több fővárosi kerületet is felölelhet, amely értelemszerűen érinti a kampánykiadások nagyságát is.