Életet is menthet ez az eszköz, és megvehetjük akár a sarki élelmiszerboltban is

A szervezetünk zökkenőmentes működéséhez és a sejtjeink egészségéhez elengedhetetlen a megfelelő oxigénellátás. A vérben a vörösvérsejtek felelnek az oxigén szállításáért, a pulzoximéter pedig ennek a hatékonyságát méri, azaz a véroxigénszintet. Gyógyszertárakban, műszaki, elektronikai üzletekben, és olykor szupermarketekben, most például a Lidlben most mi is hozzájuthatunk az eszközhöz.

Fontos, hogy mérjük a vár oxigénszintjét