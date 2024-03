Elismerte Magyar Péter, hogy bezárta a feleségét egy szobába, majd bődületesen hazudozni kezdett

Elismeri tehát, hogy személyi szabadságában gyakran korlátozta feleségét, majd azzal a bődületes hazugsággal jön, hogy ő sohasem bántotta feleségét, ellenben - tessék kapaszkodni! - Varga Judit többször megütötte. Az 50 kilós nő az életét az edzőtermekben töltő, kigyúrt, hiperagresszív és frusztrált álmacsót. Hát persze. (Volt ideje bőven edzőtermekbe járnia, hiszen egész életében így vagy úgy, de eltartott volt, férfihez méltatlanul.) Muszáj Bayer Zsoltot idézni, aki Magyar Pétert pondrónak nevezi. Hiszen az. Nyilvánvalóan Magyar Péter (és a mögötte álló baloldali tanácsadók) pontosan tudják, hogy az emberek ezt nem fogják elhinni, de pusztán azért, hogy volt feleségét, gyermekei anyját bántsa, ilyen hazugságoktól sem retten el.

Természetesen arról elfelejtett írni Magyar Péter, hogy a terhes feleségét az ajtóhoz vágta, hogy késsel fenyegette őt is és Varga Judit édesanyját is, hogy megverte, de valahogy az is kimaradt újabb szánalmas - figyelem: Magyar Péterhez méltó trágárság jön - szófosásából, hogy folyamatosan zsarolta saját feleségét.