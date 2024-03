Élő húsvéti nyúl ajándékba? Jól gondolja meg!

Óriási felelősség az új háziállat vásárlása

Ha a szakemberek tanácsai ellenére mégis úgy döntünk, hogy meglepjük a családunkat egy élő húsvéti nyúllal, akkor érdemes odafigyelni a megfelelő körülményekre a tartása során. Sőt, már a kiválasztás során is oda kell figyelnünk pár dologra, például hogy honnan és milyen fajtájú nyulat vásárolunk. Lehet őket kint és bent is tartani, de oda kell arra figyelni, hogy megfelelő mozgásterük legyen és a környezeti hatásoktól is védve legyenek.

Az sem mindegy, hogy hogyan tápláljuk őket, mivel vannak a nyulakra kifejezetten ártalmas zöldségek is, amelyeket kerülni kell.

Valamint érdemes rendszeresen állatorvoshoz is vinni őket, hogy minden problémát időben észleljenek és kezeljenek. Továbbá az ivartalanításról sem szabad megfeledkezni, mert ez is hozzájárul a kedvencünk hosszú és boldog életéhez.