Elraboltak és megkínoztak egy férfit Jászkarajenőn

2024. március 7-én érkezett bejelentés a sértettől. Elmondta, hogy Jászkarajenőn több, általa látásból ismert férfi autóval megállt mellette, ütni–verni kezdték, majd erőszakkal a kocsiba tuszkolták és egy tanyára vitték. A kietlen részen tovább bántalmazták, később magára hagyták. Az elsődleges orvosi vélemény szerint a sértett test szerte, 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrök pár óra alatt elfogtak és őrizetbe vettek egy 52 éves helybéli férfit, kihallgatták, ő azonban tagadott.

A Pest vármegyei rendőrök súlyos testi sértés és személyi szabadság megsértése miatt indítottak nyomozást az ügyben. Évekkel ezelőtt Budapesten is elraboltak egy férfit, majd összeverték, és több csontját is eltörték, miközben húszmilliós váltságdíjat követeltek tőle. Budán egy lányt raboltak el, majd a két férfi kínozta, megerőszakolta, és ki akarta vinni külföldre. Majdnem ugyanezt történt egy 12 éves kislánnyal is Erdélyben, a lány azonban még időben megszökött nyugdíjas támadója kezei közül.

Forrás: Bors